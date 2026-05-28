Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн бе отведен днес на разпит в Областната дирекция на МВР във връзка със събиране на доказателства за длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Вътрешният министър Иван Демерджиев изрично уточни по време на брифинг пред журналисти във Велико Търново, че градоначалникът не е задържан, а единствено отведен за даване на показания.

Обществените поръчки и казусът с призовката

Пред медиите Ерол Мюмюн сподели, че е бил разпитван конкретно за две обществени поръчки, и изрази възмущение от начина на призоваване. Кметът даде пример с парадоксалната ситуация, при която в 10:10 часа му се връчва призовка за час на явяване 10:00 часа за същия ден.

Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 часа да ми връчват призовка за 10:00 часа същия ден каза Мюмюн

Той подчерта, че няма никакви намерения да се крие, тъй като не е престъпник, и допълни, че не е необходимо да бъде гонен или търсен по подобен начин. Градоначалникът бе категоричен, че ще съдейства изцяло на разследващите органи.

Протест и подкрепа пред сградата на полицията

Веднага след като новината за отвеждането на Ерол Мюмюн в Областната дирекция на МВР стана публично известна, пред сградата на полицията започнаха да се събират негови поддръжници. На място пристигнаха множество привърженици на ДПС, работещи в различни общински структури, служители на администрацията и кметове на кметства. В знак на солидарност пред полицията се събра и цялото ръководство на Община Кърджали, сред които председателят на Общинския съвет Мухаррем Мухаррем и заместник-кметът Тунджай Шюкрю.