Националният осигурителен институт (НОИ) променя правилата за изплащане на пенсиите, като от септември 2026 г. парите ще се превеждат по-рано в месеците, когато началото или краят на графика съвпадат с неработни дни. Новата разпоредба има за цел да гарантира, че възрастните хора ще получават дължимите си ежемесечни плащания без абсолютно никакво забавяне.

Последният месец по старите правила

През юни 2026 г. НОИ за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст за изплащането на пенсиите. Според сегашното правило, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден. Това понякога водеше до изчакване на почивните дни, преди хората да получат средствата си.

Новият механизъм в сила от лятото

Ситуацията се променя изцяло след мащабна промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 г. От НОИ съобщиха, че според новите текстове институцията ще изплаща пенсиите по-рано в месеците, в които първият и/или последният ден от официалния график е неработен. Когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва или съответно ще завършва в предходния работен ден, вместо да се изчаква приключването на уикенда или официалните празници.

Първо прилагане на разпоредбата

Първият месец, през който ще бъде приложена на практика новата по-благоприятна разпоредба, е септември 2026 г. Чрез това решение държавата окончателно ще защити правото на пенсионерите да разполагат с предвидимост и сигурност за своите ежемесечни бюджети.