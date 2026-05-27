Окръжната прокуратура в Благоевград ще протестира официално решението на окръжния съд да освободи 20-годишния студент Александър Георгиев, който е с повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишната ученичка И. С., починала след падане от петия етаж на жилищен блок. Делото по предявения протест е насрочено за разглеждане на 4 юни пред Софийския апелативен съд.

По-рано съдебният състав обяви, че към настоящия момент липсват каквито и да е доказателства, обвързващи студента по философия със смъртта на непълнолетното момиче и с падането на нейния приятел – 16-годишния Д. С., извършено от другата страна на сградата в квартал "Струмско", припомня, Plovdiv24.bg.

Хронология на инцидента и употреба на забранени субстанции

Фаталното събиране, в което са участвали три момчета и едно момиче, е започнало около 18:00 часа на 23 май в апартамента на Д. С., като по това време майката на домакина е отсъствала от дома. В рамките на вечерта собственикът на жилището и неговите трима гости са употребили наркотичното вещество LSD, а обвиняемият Александър Георгиев е комбинирал субстанцията и с канабис. В апартамента освен починалото момиче и тежко пострадалия при падането младеж е присъствал и абитуриентът М. С., който е и основен свидетел по делото.

Мотивите на магистратите за липса на съпричастност

М. С. е напуснал жилището около 22:00 часа, поради което не е станал пряк очевидец на моментите, в които И. С. и приятелят ѝ Д. С. са паднали съответно през прозореца и през терасата на петия етаж. Според официалното заключение на съда, въпреки че ситуацията представлява изключително тежък случай, събраните до момента данни по делото не установяват упражняване на физическо насилие върху двамата пострадали тийнейджъри от страна на Александър Георгиев.