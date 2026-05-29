От 1 юни над България се очаква нов период на нестабилно време, съпроводен с валежи, гръмотевични бури и условия за развитие на мощни мезоконвективни системи. Това са организирани буреносни комплекси, които често се формират над Сърбия и могат да преминат към страната ни, носейки интензивни валежи, силен вятър и опасни атмосферни явления.

През първите дни на юни атмосферата ще стане значително по-нестабилна. Очакват се чести гръмотевични бури, локални порои, усилване на вятъра и повишен риск от градушки в различни райони на страната.

Успоредно с това температурите ще започнат да се повишават чувствително. В много райони максималните стойности ще надхвърлят 30°C, а след 2–3 юни на места е възможно температурите да достигнат и над 34°C.

Комбинацията между горещ въздух и повишена атмосферна нестабилност ще създаде условия за развитие на силни гръмотевични процеси. При някои от бурите има вероятност от едри градушки с размери около 4–5 см, както и опасни пориви на вятъра.

Препоръчително е през следващите дни да се следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения за опасно време.

CAPE (Convective Available Potential Energy) е мярка за това колко "гориво“ има в атмосферата за развитие на мощни гръмотевични бури.

Когато говорим за CAPE над 4000 J/kg, това вече е екстремно висока нестабилност. Казано "по достъпно“: атмосферата е като силно нагрята тенджера под налягане, готова да "изригне“, ако има само малък тригер (студен фронт, орографско издигане, конвергенция на ветровете и т.н.).

При такава енергия възходящите потоци могат да държат ледени зърна дълго време в облака. Това позволява да нарастват до много големи градушки (2–5 см и повече), пишат от Meteo Balkans.