Върховният касационен съд (ВКС) прие окончателно решение по казуса с разменените преди четири години бебета, като постанови, че едната майка има съпричастност към размяната на детето ѝ в болница "Шейново". Макар последната съдебна инстанция да осъжда лечебното заведение, тя намалява наполовина първоначално предвиденото финансово обезщетение за родителите.

Съдебният състав намира, че отговорността за тежкия пропуск се споделя, тъй като задължението за контрол при изписването не е изпълнено и от двете страни по спора.

Споделена вина за грешката с гривничките

В официалното решение на Върховния касационен съд е записано, че е безспорно установено как персоналът на АГ болницата и самата майка не са извършили задължителната сверка на номерата върху идентификационните гривнички, включително и в момента на изписването на новородените. Магистратите подчертават, че нормативната уредба вменява такова задължение за проверка както на медицинските служители, така и на родилката. Казусът датира отпреди четири години, когато две новородени деца бяха изписани с небиологичните си майки, а реалната им размяна обратно при семействата стана факт едва няколко месеца по-късно.

Сериозно намаляване на финансовото обезщетение

Поради констатираната съпричастност на майката, завела съдебното дело срещу болница "Шейново", ВКС редуцира финансовия размер на вредите с 50 процента. Според окончателния съдебен акт, лечебното заведение трябва да изплати сумата от 20 000 лева на майката, докато бащата на детето ще получи обезщетение в размер на 40 000 лева.