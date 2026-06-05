Министерството на финансите планира да внесе проекта на Бюджет 2026 за разглеждане в Народното събрание до края на юни тази година. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на провелия се днес парламентарен контрол.

Разчетите на ведомството са насочени към въвеждането на дългосрочни фискални мерки, които да оказват влияние върху държавните финанси в продължение на няколко години напред. Според финансовия министър предходните правителства не са предприели подобни трайни стъпки за постигането на 3% дефицит, което е довело до натрупването на настоящия свръхдефицит.

Среща с Европейската комисия и разминаване в прогнозите

След проведена среща с мисията на Европейската комисия, която е разговаряла с представители на редица министерства относно плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси, е станало ясно, че Комисията ще пристъпи към задействане на официална процедура по свръхдефицит на България за 2025 година. До това решение се стига след детайлно изследване на нетните разходи на страната. Налице е и известно разминаване в цифрите между националните разчети и оценката на Брюксел.

Причини за фискалните разминавания и прогнози за БВП

Различието в показателите произтича от обстоятелството, че служебното правителство не е подало навреме доклада за състоянието на публичните финанси през 2026 г., поради което европейските експерти разполагат единствено с данни за 2025 година. Според официалните разчети на Европейската комисия дефицитът в България ще достигне до 4,1% за 2026 г. и ще се покачи до 4,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) за 2027 година. Вицепремиерът изрази категоричност, че предвид тези индикатори и траекторията на нетните разходи, обявяването на процедурата за свръхдефицит от страна на Комисията е неизбежно.