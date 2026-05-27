Народното събрание прие на първо четене промени в т.нар. удължителен закон за бюджета, с които се предвижда увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Депутатите одобриха мярката в рамките на обсъжданията по Закона за събиране на приходи и извършване на разходи през 2026 г.

С приетите текстове от 1 юли минималният размер на пенсията се повишава със 7,8% – от 322,37 евро на 347,51 евро. Мярката е част от пакет бюджетни промени, разглеждани в парламента през тази седмица, като според разчетите над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличението от средата на годината, информира Plovdiv24.bg.

Причината за извънредната законова корекция

Основната причина за законодателната промяна се крие в усложнената процедура при действащ удължителен бюджет. По Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но техният минимален размер се определя с бюджета на държавното обществено осигуряване. Тъй като при липсата на нов основен финансов план и прилагането на удължителен бюджет тази традиционна процедура остава неприложима, се налага приемането на временна законова корекция, която да отпуши процеса.

Позицията на социалното министерство

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че министерството изцяло подкрепя предложената мярка. Тя изрично подчерта, че промяната не се ограничава само до основните плащания, а засяга и редица други пенсии, включително тези за инвалидност и трудова злополука. В крайна сметка това означава, че гласуваното в парламента увеличение ще има реален финансов ефект върху около една трета от пенсионерите в страната.