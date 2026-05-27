Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе официално жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В заявлението си министърът настоява за търсене на най-тежката дисциплинарна отговорност поради накърняване на престижа на съдебната власт. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на министерството.

Припомняме, че в парламента от миналата седмица, когато Найденов категорично обяви, че ще отнесе въпроса до Върховния административен съд. До съдебната фаза се стигна, след като прокурорската колегия на ВСС отказа да започне дисциплинарно дело с мотивите, че е изтекла давността за част от посочените нарушения, а в останалата си част предложението е необосновано.

Оставката на Борислав Сарафов и правните последици

Междувременно Борислав Сарафов депозира пред Висшия съдебен съвет оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор по разследването. Според правосъдния министър обаче, оттеглянето от ръководните постове по никакъв начин не предрешава крайната развръзка на делото във Върховния административен съд. Николай Найденов уточни в интервю пред БНР, че ако Сарафов остане в системата като редови магистрат, съдът ще трябва да прецени дали министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, които са били извършени в качеството му на и.ф. главен прокурор.

Моралните граници и юридическият ефект

По повод свои по-ранни коментари, че се надява доскорошният и.ф. главен прокурор да намери чест и да освободи прокуратурата от себе си, правосъдният министър подчерта, че призивите за оставка не бива да се превръщат в регулярна практика. Найденов допълни, че подобни искания нямат пряк юридически ефект, а представляват политическо послание и ясно напомняне за съществуването на граници, чието прекрачване изисква носенето на лична отговорност.