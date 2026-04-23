Борислав Сарафов се завръща на поста директор на Националната следствена служба (НСлС), като същевременно ще заема и длъжността заместник-главен прокурор по разследването. Новината беше потвърдена от Стефан Петров, член на Прокурорската колегия, който уточни, че след тази рокада в държавното обвинение остава само един заместник – Магдалена Лазарова.

Процедурата по преназначаването на Сарафов е започнала още в началото на седмицата, като подробности около кадровите промени в съдебната система съобщава Петров пред Nova. Сарафов е заявил готовност да подаде оставка от настоящата си позиция в понеделник, а официалното задвижване на документите е станало в сряда. Очаква се през следващата седмица да бъде разгледано и дисциплинарното производство, водено срещу него.

Ситуацията в прокуратурата поставя заместник-прокурора Магдалена Лазарова в ключова позиция. При липса на избран титуляр за главен прокурор след шест месеца, тя би могла да бъде определена за изпълняващ функциите, стига да даде своето съгласие за това.

Междувременно Стефан Петров коментира и общата обстановка в съдебната власт, като отбеляза, че Висшият съдебен съвет традиционно е обект на политически натиск, който рефлектира върху важните кадрови решения.

Паралелно с промените около Сарафов, ВСС подготвя и процедура за отстраняването на члена на съвета Йордан Стоев. Правилата за неговото освобождаване са аналогични на тези, прилагани при казуса с Иван Гешев. Искането срещу Стоев е провокирано от публично оповестен запис на разговор между него и бившия главен прокурор.