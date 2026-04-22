Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) назначи Ваня Стефанова за временно изпълняващ длъжността (и.ф.) главен прокурор. Тя ще заема поста за период от шест месеца. Решението дойде светкавично, след като досегашният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов неочаквано оттегли съгласието си да продължи да изпълнява функциите си и депозира оставка.

Ваня Стефанова, която досега бе заместник-главен прокурор, е избрана като най-старшия магистрат сред прокурорите във Върховната касационна прокуратура и е първата жена, която заема поста.

Коя е Ваня Стефанова?

Новият и.ф. главен прокурор притежава над 25 години професионален стаж в съдебната система и националната сигурност. Кариерата ѝ започва през 1997 г. като следовател, след което преминава през Районната прокуратура в Сливница и Софийската градска прокуратура. В периода 2013 – 2015 г. Стефанова заема поста заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност“. През последните години тя оглавяваше отдел "Специализиран“ във Върховната прокуратура, а от януари 2025 г. официално бе заместник на главния прокурор.

Мистерията около оставката на Сарафов

Борислав Сарафов заяви желанието си да освободи поста броени минути преди назначението на Стефанова.

Какво следва?

Назначението на Ваня Стефанова е със срок от половин година. През този период ВСС ще трябва да стартира процедура по избор на постоянен титуляр за поста главен прокурор. Стефанова поема институцията в ключов момент, когато обществото очаква решителни действия по знакови дела и реформи в правосъдната система.