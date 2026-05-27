Доскорошният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов няма да получи традиционното обезщетение от 20 брутни заплати, тъй като не напуска съдебната система, а се преназначава на нова позиция. Обратът настъпи, след като той депозира оставката си като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник-главен прокурор по разследването с искане да остане на работа като редови следовател.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реагира на молбата, като включи официално разглеждането на подадената оставка като извънредна точка в дневния ред на днешното си заседание.

Реакцията на правосъдния министър и съдебната битка

Припомняме, че днес министърът на правосъдието Николай Найденов внесе официално жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов. Миналата седмица министър Найденов обяви публично, че ще го поздрави, ако вземе решение да се оттегли от заемания ръководен пост.

Предистория на дисциплинарното производство

Самото искане за започване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов бе официално заведено от Андрей Янкулов като служебен министър на правосъдието в предходния кабинет на премиера Андрей Гюров.