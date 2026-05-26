Издирват се две деца от Варна. ОДМВР – Варна съобщи, че 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов от Варна са в неизвестност. Децата се изчезнали на 24.05.2026 г. (неделя) около 13:00 – 13:30 часа. Възможно е да не се придвижват заедно.
Катерина е била облечена с:
• розова долница
• дънково яке
• бели маратонки
Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.
Кирил е бил облечен с:
• оранжева горница
• бяла риза
• дънки
• бели маратонки
• черна чантичка на кръста
Лицата са обявени за общодържавно издирване. При информация за местонахождението им сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.
