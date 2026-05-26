Издирват се две деца от Варна. ОДМВР – Варна съобщи, че 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов от Варна са в неизвестност. Децата се изчезнали на 24.05.2026 г. (неделя) около 13:00 – 13:30 часа. Възможно е да не се придвижват заедно.

Катерина е била облечена с:

• розова долница

• дънково яке

• бели маратонки

Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.

Кирил е бил облечен с:

• оранжева горница

• бяла риза

• дънки

• бели маратонки

• черна чантичка на кръста

Лицата са обявени за общодържавно издирване. При информация за местонахождението им сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.