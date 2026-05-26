Въпреки че пътуването до южната ни съседка само с лична карта е разрешено, хиляди български пенсионери са заплашени да бъдат върнати от турските гранични власти.

При безсрочните лични карти турските гранични власти често гледат датата на издаване. Ако картата е издадена преди повече от 10 години, може да има проблеми на границата и някои туроператори препоръчват пътуване с международен паспорт вместо с такава лична карта.

За проблема алармират потърпевши граждани, които са се сблъскали с реалността на границата. Големият абсурд е, че липсата на официална и достъпна информация оставя пътуващите напълно изненадани в последния момент.

Години наред у нас безсрочни лични карти се издаваха на всички граждани, навършили 58-годишна възраст. Това означава, че от скритите турски правила най-силно засегнати са хората на възраст над 68 години, чиито документи вече са преминали 10-годишния праг от издаването си. По данни на НСИ българите над 58 г. са близо 2 милиона души.

Освен проблемите на границата, притежателите на безсрочни документи са изправени и пред сериозна законова промяна у нас. В изпълнение на европейските регламенти за сигурност, България вече спря издаването на безсрочни лични карти.

Новите документи за самоличност вече съдържат биометрични данни, като при тях има и логистична уловка - експресна поръчка може да се заяви навсякъде, но готовият документ се получава само в София.

Всички безсрочни лични карти, издадени до 16 юни 2024 г., ще могат да се ползват най-късно до 2 август 2031 г. След тази дата те стават невалидни и подмяната им е задължителна.

Вече се издават лични карти със срок на валидност само от 10 години.

Гражданите над тази възраст имат право на избор - те могат да получат лична карта с валидност 10 години или 30 години.

За хората над 70-годишна възраст се запазва преференцията за напълно безплатно издаване на документа, независимо дали услугата е обикновена, бърза или експресна.