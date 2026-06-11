Над 100 участници се събраха в Дом на културата "Борис Христов“ в Пловдив за откриването на двудневен форум, посветен на културните маршрути на Съвета на Европа, с цел да се начертае план за създаване на общи туристически пакети между Пловдив, Хисаря и Стара Загора. Събитието е организирано в четири тематични панела и обединява представители на държавни институции, местната власт, научните среди и културните институти.

Инициатива за обща билетна система и съвместна реклама

Форумът се провежда под патронажа на Министерството на културата, съобщиха от пресцентъра на общината, информира Plovdiv24.bg. По време на пресконференция заместник-кметът по култура, археология и туризъм на Община Пловдив Пламен Панов обяви, че целта на града е да насърчи сътрудничеството с Хисаря и Стара Загора чрез изграждането на обща билетна система. Това ще даде възможност за създаване на съвместни туристически пакети и по-пълноценно споделено изживяване, като градовете ще заложат на съвместна реклама и културни инициативи вместо на конкуренция помежду си.

Организатори и партньори на мащабния форум

Организатори на инициативата са Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките и Центърът за върхови постижения "Наследство БГ“. Проектът се реализира с подкрепата на Министерството на туризма, Държавния културен институт към министъра на външните работи, Община Пловдив, Община Хисаря и Националното сдружение на общините в Република България, а медиен партньор е Българската телеграфна агенция.

Голям потенциал за нови сертифицирани маршрути у нас

Директорът на Европейския институт за културните маршрути в Люксембург и изпълнителен секретар на Разширеното частично споразумение към Съвета на Европа Руи Гомеш посочи, че България е сред членовете основатели на програмата и има огромен потенциал за нови инициативи. Към момента в Европа и извън нея има 52 сертифицирани маршрута, като според Гомеш страната ни може да предложи много нови идеи, които да направят програмата по-богата и представителна.

Настоящо участие на България в европейското културно пространство

Страната ни е член на Разширеното частично споразумение от самото му създаване през 2010 г. В момента български организации са пълноправни членове на осем сертифицирани културни маршрута. Сред тях изпъкват Европейският културен маршрут "Кирил и Методий“, Европейският маршрут на историческите термални градове, както и Пътят на лозата и виното ITER VITIS, които свързват родното наследство с общото европейско културно пространство.

Участници в официалната пресконференция

В срещата с медиите се включиха председателят на организационния комитет проф. д-р Славия Бърлиева, кметът на Община Хисаря Ива Вълчева, заместник-кметът на Община Бургас Диана Саватева и заместник-кметът на Община Димитровград Яшо Минков. На трибуната присъстваха също главният координатор д-р Елка Златева, и.д. директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи Явор Койнаков, както и директорът на Регионалния исторически музей – Русе проф. Николай Ненов.