Депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев обяви, че за пореден път ще се откаже доброволно от своя парламентарен имунитет. Решението на избрания от Пловдив народен представител идва след официално искане от временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова за продължаване на наказателно дело срещу него от 2020 година. Георгиев определи обвиненията в хулиганство и насилие над полицаи като изцяло несъстоятелни и ги окачестви като инструмент за политически натиск срещу него и партията му, информира Plovdiv24.bg.

Ангел Георгиев: "Бях бит, блъскан и душен"

Народният представител сподели пред журналисти детайли от своята гледна точка по случая. По думите му институциите се използват за мачкане на неудобната опозиция. Георгиев определи версиите на разследващите като "абсолютно измислени и скъпени". Според прокуратурата той е ударил полицай с прът и е наранил в челото служителка на МВР.

На този протест не само че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицаи, напротив – бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката, коментира депутатът Ангел Георгиев.

Георгиев подчерта, че в продължение на шест години се представят доказателства, че насилието е упражнено от полицаите към него, а не обратното. Той допълни, че има видеокадри, на които се вижда как споменатата в обвинението полицайка си оправя прическата пред огледалните стъкла на сградата. Депутатът отбеляза, че делото е започнало по времето на ГЕРБ и ДПС, но продължава и при правителството на Румен Радев.

Институциите работят, когато става въпрос за натиск спрямо политически неудобни опоненти, но когато трябва да се борят с корупцията и с олигархията, се вижда, че резултатите им никак не са задоволителни, допълва Георгиев.

Защо прокуратурата поиска имунитета му?

Официалното искане за отнемане на депутатската защита постъпи в Народното събрание от временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. То настоява за разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител, което бе временно спряно на 24 април заради придобиването на депутатски статут.

Казусът в момента е под формата на наказателно дело от общ характер и се разглежда от Софийския районен съд. Повдигнатите обвинения са две- за хулиганство и причиняване на лека телесна повреда при квалифицирани обстоятелства (спрямо служители на МВР).