Журналистът Деница Китанова: Организацията "Илинден" – Тирана отрича произхода на българите
Сайтът отрича произхода на българите и съществуването на българско малцинство в Албания, въпреки че то е официално признато през 2017 г. "Според преброяването през 2023 г. на територията на Албания живеят 7057 българи, докато македонците са около 2000", отбеляза Китанова.
"Българското малцинство в Албания отговаря както на обективните, така и на субективните критерии за малцинствата, т.е. общи език, традиции и култура и самоопределение. Тезата на "Илинден“ – Тирана обаче е, че Албания е признала българското малцинство само и единствено, за да върви напред по пътя към Европейския съюз“, поясни тя.
"Илинден“ – Тирана е албанска организация, но тя е свързана с Република Северна Македония и претендира, че представлява македонското малцинство там. Васил Щерьовски, който е председател на единствената македонска партия в Албания, също отрича съществуването на българи там. "След признаването на малцинството през 2017 г. и след преброяването през 2023 г. започна усилена кампания на език на омразата срещу българите там. Те имат достъп и до македонските медии. Виждаме, че официозът на властта в РСМ "Нова Македония“ представя Никола Гюрджай и Васил Щерьовски като жертви и се опитва да прокара тезата, че България е срещу македонското малцинство и отрича нейното съществуване“, посочи Деница Китанова.
