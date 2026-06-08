От днес до четвъртък през нощта ще се ограничава движението в едното платно от 60-и до 89-и км на магистрала "Тракия" за ремонтни дейности. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, е с дължина близо 29 км.

При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20:00 ч. вечерта до 7:00 ч. сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва през Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик. В платното, в което няма ремонт, превозните средства ще преминават без ограничения.