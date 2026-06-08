Вътрешнопартийните искри в "Демократи за силна България“ (ДСБ) излязоха наяве след заседание на Изпълнителния съвет на партията във Варна. Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов е предложил на евродепутата Радан Кънев двамата едновременно да се оттеглят от лидерската надпревара за партията и да подкрепят обща, трета кандидатура.

Предложението бързо придоби медийна популярност със заглавия от типа "Атанас Атанасов предложил на Радан Кънев да се пенсионират заедно“, което провокира официален и категоричен отговор от страна на Кънев в социалните мрежи.

Евродепутатът не скри разочарованието си от факта, че вътрешнопартийни разговори изтичат в публичното пространство, но беше категоричен, че няма намерения да се оттегля.

"Накратко, учтиво, сдържано и с уважение отказах предложението да номинирам и реша следващия председател на ДСБ вместо делегатите на Националното събрание. Ако използваме интерпретацията на медиите, съвсем не мисля да се пенсионирам“, заяви Кънев.

Той допълни, че се надява Атанас Атанасов също да няма подобни планове, тъй като партията има нужда от целия си потенциал за "трудните години, които идват“.

Кънев подчерта, че общуването трябва да става на събранията на ДСБ, а не през медиите или социалните мрежи.

Членовете на ДСБ имат правото да решат кой ще ги води и представлява през следващите 4 години. Аз ще бъда един от кандидатите, а колкото по-голям е изборът, толкова по-добре. пише Кънев в социланите мрежи

Според него изминалият Изпълнителен съвет е доказал, че състезанието за лидерския пост не носи риск от разцепление, тъй като партията остава единна в идеите си.

Радан Кънев увери, че в ДСБ няма спор по отношение на добрата оценка за работата на сегашното ръководство и депутатите. Големият вътрешен дебат за новите политически рискове и възможности предстои да се разгърне окончателно по време на Националното събрание на 11 юли, когато членовете ще изберат своя председател в реална конкурентна среда.