На 7 юни Българската православна църква почита паметта на свети свещеномъченик Теодот, епископ Анкирски, и света мъченица Валерия. Този ден носи специално християнско значение за много българи. Те празнуват своя личен имен ден.

Свети Теодот е живял по времето на император Диоклетиан. Този владетел е известен с жестоките гонения срещу християнската вяра. Теодот проявявал изключителна смелост и милосърдие към своите братя. Той осигурявал храна и сигурен подслон за преследваните. Светецът рискувал живота си всеки ден.

Една от най-важните му дейности била свързана с погребването на мъчениците. През нощта той издирвал телата на загиналите. Често ги откупувал от стражите с лични средства. Подобни събития са описани и в православния календар за 18 май. Тогава се почитат седемте девици мъченици.

Именно погребението на тези седем девойки станало причина за неговата гибел. Те били удавени в езеро по заповед на управителя. Теодот извадил телата им и ги погребал по християнски обичай. Управителят на града се разгневил от тези действия. Светецът бил заловен и подложен на мъчения. Накрая той бил посечен с меч заради вярата си.

На 7 юни имен ден празнуват Валери и Валерия. Някои източници включват към празнуващите и имената Валя и Валерий. Тези имена имат и друга дата за празнуване на 21 януари. Изборът на дата често зависи от семейната традиция на вярващите.

Православната църква отделя специално внимание на мъчениците като света Валерия. Макар житието ѝ да е по-кратко, тя остава символ на непоколебимостта. В българските справочници нейното име е водещо за този ден.

Диоклетиановите гонения се считат за едни от най-тежките в историята. В този мрачен период фигури като Теодот Анкирски са били светлина. Той не само е давал подслон. Теодот е поддържал духа на цялата общност.

Връзката между Теодот и седемте девойки е ключова за църковната история. Те били негови близки по вяра. Смъртта им го натъжила дълбоко. Този акт на благочестие е върховен израз на християнска любов.

Изследователите отбелязват, че името Валерия произлиза от латинската дума "valere“. Тя означава "да бъдеш здрав“ или "силен“. Това съответства на духа на ранните мъченици. Те са проявявали голяма духовна сила.

7 юни съчетава паметта на светци от различни региони. Те са обединени от своята обща съдба. Теодот е действал в Анкира, днешна Анкара. Света Валерия е почитана наред с него в много традиции.

Православната църква чества днес и Неделята на Всички български светии. Неделя на Всички български светии е най-новият подвижен празник в нашия църковен календар. Той се чества в първата неделя след Петдесетница, тази година се пада на 7 юни. На този ден Църквата отдава почит към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Измолва се молитвеното им застъпничество и благословение над целия български народ.

Канонизираните за светци българи са 104. Последните канонизации са напревни по времето на патриарх Кирил. През 1962 година Светия синод провъзгласява за светец Паисий Хилендарски по повод 200 години от написването на "История славянобългарска". Първият известен по име български светец е княз и мъченик. Това е св. Енравота или Боян, загинал за християнската вяра през Х век. Боян е най-големият син на хан Омуртаг. Той е бил екзекутиран в Плиска по заповед на брат си Маламир. Преди да се прости със земния живот, Енравота казал: "Вярата, за която сега аз умирам, ще се разпространи по цялата българска земя…“. Тридесет години по-късно България се покръстила.

Българската православна църква е провъзгласила за светци още 12 патриарси или епископи, сред които Преп. Йоаким Търновски, Преп. Теодосий Търновски, Св. Евтимий патриарх Търновски, Св. Киприан Цамблак, преп. Ефрем Печки, четирима царе и князе – Св. княз Боян-Енравота, Св. Княз Борис Покръстител, Св. цар Петър Български, св. Йоан-Владимир Български и други.