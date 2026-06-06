Вицепрезидентът Илияна Йотова почете паметта на избитите през 1913 г. деца на тракийски бежанци по време на Националния тракийски младежки събор "Илиева нива" край ивайловградското село Глумово. На събитието, което отбелязва Деня на тракийското дете и 30-годишнината от изграждането на мемориалния комплекс, тя подчерта, че тракийската рана остава жива и днес, а най-голямата мисия на 21-ви век е да оставим мирен свят за децата си, без повече майчини сълзи.

Няма национален и геополитически интерес, който да оправдае избиването на над 200 деца и противопоставянето на една държава срещу друга, посочи президентът.

На Илиева нива, Голготата на тракийските деца, един от уроците, които трябва да научим, е да не затваряме голямата книга на славната българска история, в която всяка страница има и трагедия, но има и величие, заяви Илияна Йотова.

Тракийските бежанци искаха да са българи, искаха бъдеще за децата си, да запазят в себе си вярата и българското и затова бяха убивани по най-жестокия начин, коментира държавният глава.

По думите на Илияна Йотова раната продължава да кърви със семейните истории, запазени и предавани от поколение на поколение, с тъжните тракийски песни, на които и днес се учат децата. В тяхна памет трябва да сме тук и на всеки един паметник на тракийци, подчерта президентът.

В словото си пред техните потомци президентът Йотова изрази надежда скоро да настъпи справедливост за тракийските българи. По думите й нямаме нужда от конфликти, но можем с преговори и със взаимни компромиси да въздадем справедливостта на тракийската кауза.

Държавният глава изказа благодарност на Съюза на тракийските дружества и на община Ивайловград за ежегодната организация на Националния младежки тракийски събор. Благодарение на вашите усилия помним историята и я предаваме на децата, подчерта президентът, която всяка година участва в събитието. От своя страна, председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов изказа благодарност на Илияна Йотова за активната й работа и подкрепа за тракийската кауза.

На Илиева нива президентът Йотова отдаде почит пред паметта на загиналите тракийски деца. По време на събитието в тяхна памет бе засадено дърво и бе положена капсула на паметта.