Аварийният обходен път над свлачището, който прекъсна пътя Смолян – Пампорово, ще бъде отворен за движение в понеделник, обяви за Plovdvi24.bg областният управител на Смолян, Георги Пепеланов.

Трасето е с дължина около 1,5 км и е изградено в много кратки срокове, след активиране на стотиците тонове земна маса на 1 май. Около 450 метра от пътя е бил труднопроходим горски път, но той е укрепен и подготвен за движение на автомобили. Пътят ще само за автомобили до 3,5 тона. Изградени са уширения за разминаване, но шофирането ще изисква повишено внимание.

В началото обходът бе блокиран заради частен имот, което доведе до напрежение. Въпреки това институциите успяха да намерят решение и да осигурят достъп.

Основният път от Смолян до курорта Пампорово остава затворен, след като свлачището нанесе сериозни щети – десетки метри от платното бяха отнесени, бяха съборени електрически стълбове и унищожени дървета. Ремонтът се очаква да продължи поне седем месеца селд изготвяне на всички необходими документи.

И до днес шофьорите, пътуващи към Пампорово използват обходите през Стойките и Рожен.

Очаква се новият маршрут ще облекчи трафика. Той е много важен за работещите в Пампорово, както и за туристите, които планират посещения в Смолян, Пампорово и региона през лятото.