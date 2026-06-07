Изключително тревожен сигнал за поредица от злоупотреби и нарушения при управлението на "УСБАЛО Проф. Иван Черноземски“ ЕАД - Националната специализирана болница по онкология в София е изпратен до министър-председателя Румен Радев, до вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, до здравния министър Катя Ивкова и до Агенцията за държавна финансова инспекция, научи Plovdiv24.bg.

Познати имена

В сигнала се намесват имената на бивш здравен министър, заместник-министър и началник кабинет. Поставят се сериозни съмнения за предварителни договорености за заемане на постове и търговия с влияние в кабинета "Гюров" и здравните министерства на ПП-ДБ.

В документа, внесен от Роза Иванова, се описват и множество нарушения на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и на финансовата дисциплина при разходването на публични средства. Изпълнителен директор на националната болница е д-р Димитър Димитров, а негови заместници са д-р Петър Грибнев и Красимир Николов. В документа, подписан от Роза Иванова, се описват твърдени нарушения на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и на финансовата дисциплина при разходването на публични средства. Сигналът сочи манипулиране на обществени поръчки.

Манипулирани обществени поръчки

Първата е обявена на 7 април 2026 г. с предмет "Бизнес телевизия“ и прогнозна стойност 50 000 евро. По процедурата е постъпила само една оферта на стойност 49 877,28 евро, която на практика съвпада с максималната прогнозна стойност. Според подателя разходът е нецелесъобразен и не е обвързан с основната медицинска дейност, доколкото към същия момент лечебното заведение има спешна нужда от инвестиции в сървърна и ИТ инфраструктура за болничните информационни системи, киберсигурността и защитата на личните данни.

В сигнала се уточнява, че е допуснат единствен участник и не е допуснато реално ценово съревнование.

Друга оспорвана процедура е за денонощна физическа охрана, СОТ и видеонаблюдение, с прогнозна стойност 315 000 евро, проведена чрез пряко договаряне. В сигнала се твърди, че липсват законовите основания за този вид процедура и че прогнозната стойност е завишена над 2 пъти спрямо предходния договор за същия обхват, с разлика от 169 297 евро, без проведени пазарни консултации, изисквани по закон.

Подателят посочва и че техническата спецификация съдържа ограничителни критерии, напаснати към конкретна охранителна фирма.

Критично забавяне на доставки на лекарства

Друг акцент на сигнала е критичното забавяне на доставки на лекарства и медицински изделия, необходими за основната дейност на стратегическото за страната лечебно заведение. Според подателя изпълнителният директор е променил управленската структура еднолично, без решение на Съвета на директорите - действия, които се определят като превишаване на правомощията в противоречие с Договора за управление, Търговския закон и Устава на държавната болница.

Най-голям интерес в сигнала представлява новосъздадената длъжност "Заместник-директор по научната и медицинска дейност“. Длъжността е разкрита еднолично от д-р Димитър Димитров на 1 юни 2026 г. и на нея е назначен не кой да е, а д-р Петър Грибнев, който до м. май 2026 г. беше заместник-министър на здравеопазването в кабинета "Гюров".

Сигналът отбелязва, че като заместник-министър той е отговарял за дирекциите "Лечебни дейности“ и "Публични предприятия“, както и за провеждането на конкурса за управлението на националната болница. Поставя се въпроса за сериозен конфликт на интереси и търговия с постове предвид това, че министерството е принципал на болницата, а Грибнев е отговарял за провеждането на конкурса за изпълнителен директор на болницата. Оспорва се и назначаването на другият заместник-директор - Красимир Николов.

Според сигнала се оказва, че той е бил назначен и на поста председател на Съвета на директорите на друго държавно лечебно заведение - ИСУЛ "Царица Йоанна" ЕАД, гр. София, но също така и роднина на бившия здравен министър д-р Илко Семерджиев, спряган за ментор на редица болнични ръководители в страната.

Припомняме, че Красимир Николов беше и Началник на политическия кабинет на проф. Хинков. Всичко изглежда като нагледен пример за комерсиалността в политиката и действията на партиите от сглобката ПП-ДБ. До произнасянето им посочените лица и ръководството на лечебното заведение се ползват от презумпцията за добросъвестност.

Тъй като става въпрос за тежки обвинения в търговия с влияние и сериозни закононарушения, очакваме действията и отговора на правоохранителните органи и институциите, до които е подаден сигналът.