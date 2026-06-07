След обяд днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°, съобщиха от НИМХ.

До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. След полунощ главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време.

Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°, а в София около 27°.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.