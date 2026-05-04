Феноменът "колективно спиране пред патрулка“ се превърна в една от най-големите и опасни загадки за редовния шофьор по магистрала "Тракия“. Сцената, за която сигнализират потребители в социалните мрежи, винаги е една и съща. Tрафикът се движи ритмично със съвсем нормалните 120-130 км/ч, докато в далечината не се появят сините светлини на полицията, която кротко си върши работата, отбивайки камиони в аварийната лента. В този момент сякаш някаква невидима стена удря колоната от автомобили и започва масово, паническо скачане върху спирачките.

Най-необяснимото в цялата ситуация остава поведението на хората в крайната лява лента. Докато за дясната лента е логично да намалят скоростта от съображения за сигурност спрямо спрелите тежки машини и полицаите на пътното платно, то в най-лявата лента скорост от 50 км/ч е напълно неоправдана и откровено опасна. Вместо да поддържат плавно темпо, шофьорите се вцепеняват от необясним страх, че дори законното движение със 100 или 120 км/ч ще им донесе санкция. Така, в опит да изглеждат "примерни“, те всъщност създават сериозна предпоставка за верижно ПТП, принуждавайки идващите зад тях да реагират в последния момент.

"Защо сте в лява лента и скачате на спирачката и създавате предпоставка за ПТП?", пита реторично шофьорът Виктор Георгиев, който е създател на инициативата "Аз на пътя - научи ме да шофирам“.

Необяснимият страх от полицаите в България надделява над здравия разум и резултатът е ненужно напрежение, изнервени шофьори и риск от сблъсък, който е далеч по-реален от шанса някой да бъде глобен за това, че кара според ограничението.