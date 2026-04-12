Над 500 мостови съоръжения в България са в състояние, което застрашава безопасността на движението. Това става ясно от данни на Агенция пътна инфраструктура, огласени публично след официално запитване от неправителствената организация "Европейски център за транспортни политики“.

Според оценките на пътната агенция 106 моста са в критично състояние, а още 410 са в лошо техническо състояние. По данни, цитирани от доклад на World Bank, са необходими приблизително 220 милиона евро за ремонт или подмяна на най-компрометираните съоръжения.

Особено тревожен е случай на пътен възел Вакарел на автомагистрала "Тракия“, където ежедневно преминават хиляди превозни средства, включително тежкотоварен трафик. По думите на шофьори и граждани, конструкцията на моста показва сериозни признаци на износване.

На 23 тия километър на магистрала "Тракия" е пътен възел Вакарел. Под моста и по него всеки ден минават хиляди коли.

"Тоя мост, както минават всеки ден по 40/50 тира тука, някой ден ще падне. Забелязали ли сте арматурата?", казва пред bTV Исмаил, пътуващ по този път.

На място се наблюдават разрушени фуги, ръждясали и откъснати защитни елементи и участъци с видима арматура. Въпреки това от страна на АПИ не са въведени ограничения за движение.

Най-голямата опасност във момента е по отношение на движението по автомагистрала "Тракия" е да падне целия парапет и да убие някой", казва Дияна Русинова

Експертите предупреждават, че основната опасност не е в дребни повреди, а в риск от частично или цялостно разрушаване на парапет или носещи елементи при натоварване.

Според представители на сектора проблемът е дългогодишен и системен. Част от мостовете не са ремонтирани своевременно, а при рехабилитация на пътни участъци съоръженията често са били пренебрегвани.

По думите на експерти има обекти, които се нуждаят не от ремонт, а от пълна реконструкция.

Сходни проблеми се наблюдават и в различни региони на страната, включително съоръжения в Пловдивско, по Черноморието и по ключови пътни артерии. Докладвани са случаи на компрометирани надлези, мостове с корозирала арматура и съоръжения, които години наред чакат ремонт.

В отделни случаи инфраструктурата остава в експлоатация, въпреки че е в аварийно състояние и ежедневно се използва от автобуси, тежка техника и ученически транспорт.

Състоянието на мостовата инфраструктура поставя въпроси за дългосрочното планиране, финансирането и контрола върху поддръжката на пътната мрежа. Липсата на своевременни ограничения и бавната реакция при установени дефекти увеличават риска за участниците в движението.