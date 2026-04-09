Да, има опасни мостове, над 100 са, има цял списък. Не знам защо власт след власт неглижират този проблем. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов по повод информацията на Европейския център по транспортни политики, че повече от 100 моста в страната са в опасни и са в критично състояние. Днес той бе на място в Пловдив, за да инспектира ремонта на пътя Пловдив-Първенец, за който АПИ и фирмата строител подписаха нов анекс за довършване и изграждане на водопровод.

Това се случи, след като жители на пловдивското село Първенец и съседни населени места излязоха на протест и затвориха за движение на превозни средства Околовръстното шосе в началото на седмицата.

Министърът не можа да отговори какви точно са мерките и колко са средствата за ремонти на мостовете в страната. Той даде за пример, че има пътни отсечки, които се ремонтират и след като се стигне до даден мост, той се прескача и се продължава ремонтът нататък.

"Мостовото строителство е изключително специфична дейност. Трудно се изследват, трудно се проектират и трудно се изпълняват. Малко са хората в България, които наистина разбират от мостове“, коментира Найденов.

"Аз смятам, че независимо кой е на власт трябва да има ясно разписана програма, която са се спазва ежегодно", заключи миснитър Найденов.