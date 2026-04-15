Максималната скорост на движение в участъка от 67-и до 80-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч, съобщиха за Plovdiv24.bg. Ето и цялата информация за тази мярка:

Скоростта на движение в участъка от 67-и до 80-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч поради неравности. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години. По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта.

Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят нужните документи за възлагане на работите.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.