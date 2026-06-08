Днес в Министерския съвет ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти, като управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги. В предаването "Здравей, България" вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев изрази очакване за пазарни мерки и намаление на цените от първа необходимост с 15 до 30 процента.

Той подчерта, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост и че инициативата е изцяло на доброволни начала, без упражняване на какъвто и да е нормативен или друг вид натиск от страна на държавата.

Социално отговорно поведение и репутационни рискове

Всяка една от търговските вериги ще има възможност да сподели какво ще бъде нейното социално отговорно поведение в съответствие със собствената си визия и стратегия. Представителите на правителството се надяват, че посланията на бизнеса ще бъдат достатъчно агресивни, тъй като към момента веригите са изправени пред редица оперативни, съдебни и репутационни рискове.

Обстоен сравнителен анализ и проверки на пазара

Конкурентните цени подлежат на регулярни проверки поради обосновани съмнения на правителството, че при стоките от първа необходимост в България не се спазват нормалните търговски практики. Направен е много обстоен сравнителен анализ на база изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и браншови организации. Данните показват сериозни надценки при храните от първа необходимост, като при норма на възвръщаемост от 20% до 30% за определени продуктови групи, потребителите в България плащат до 130% надценка.

Направили сме много обстоен сравнителен анализ. Беше изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и други браншови организации, които показваха шокиращи надценки при храните от първа необходимост. При една пазарна норма на възвръщаемост за определени продуктови групи от 20% до 30%, ние в България като потребители плащаме до 130% надценка, каза вицепремиерът Пулев

Дългосрочна визия и административни реформи за свиване на разходите

По-дългосрочната стратегия на кабинета включва изграждането на силно земеделие и постигането на пълна равнопоставеност между българските и вносните стоки на пазара. По отношение на натрупаните през годините хронични дефицити е необходимо вземането на болезнени решения и прилагането на административни мерки, които вече са в ход. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията предприема стъпки за оптимизиране на разходите, като поради липса на недостатъчно незаети щатни бройки ще се премине и към съкращаване на служители.