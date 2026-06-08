Главният изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов заяви в предаването "Добро утро, Европа“, че според опита на Гърция и Хърватия най-сериозното поскъпване след въвеждането на еврото се наблюдава около шестия месец, след което пазарът постепенно се нормализира.

Михайлов коментира и позицията на десет двустранни търговски камари, които се обявиха против мерките на правителството за контрол върху цените. По думите му бизнесът подкрепя стремежа към по-голяма прозрачност, но предупреждава, че част от предложените мерки могат да окажат негативно влияние върху пазарната икономика и да създадат допълнителна административна тежест.

Според него проектите поставят търговските вериги в положение да доказват своята невинност, което противоречи на основни правни принципи. Той изрази опасения, че разкриването на търговска информация и ограниченията върху договарянето могат да намалят възможностите за промоции и гъвкаво ценообразуване.

По отношение на високите цени Михайлов подчерта, че проблемът трябва да бъде анализиран по цялата верига – от производителя до крайния потребител, а не само при търговците. Той отбеляза още, че инфлацията и поскъпването са резултат от множество икономически фактори, а не единствено от предстоящото въвеждане на еврото.

В разговора бяха засегнати и темите за публичните финанси и отношенията между България и САЩ. Михайлов определи високия бюджетен дефицит като неблагоприятен сигнал за инвеститорите, но подчерта, че правителството се сблъсква с наследени проблеми и ограничени възможности за бързи решения. Той коментира и номинацията на Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България, като отбеляза, че политическите назначения на посланици са честа практика в САЩ. Относно отпадането на визите за българските граждани Михайлов изрази оптимизъм, но подчерта, че процесът зависи от изпълнението на редица технически и административни изисквания.