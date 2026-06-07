Международните превозвачи излизат на национален протест на 15 юни, заради нерешени ключови за транспортния сектор въпроси. Това съобщи за Plovdiv24.bg Илиян Филипов, член на УС на Съюза на международните превозвачи.

Протестът е във връзка с допуснатото картелно споразумение на застрахователите, в лицето на Комисия за финансов надзор (КФН) и другото, че нито една от мерките, които бяха обещани за транспортния сектор, не беше въведена и дадена. посочи Филипов.

Той обясни, че е имало няколко обещани мерки, сред които помощ като отстъпка от цената на горивата (под формата на кредител портфей), но нищо от това не е направено. Няма действия и по отношение на отстъпката от тол таксите. Това е било гласувано още при кабинета Желязков, 25 млн. евро, е трябвало да бъдат върнати на българските транспортни фирми с цел да се облекчи българския транспорт и съответно тежестта да падне на транзитния трафик. Мярката беше гласувана в Министерски съвет. А кабинета Гюров дори са обещали да направят помощта от 25 млн. евро до 50 млн. евро. Транспортните предприятия трябваше да получат тази държавна помощ по мярката "Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл".

Не само, че нищо не направиха, а и никой повече не говори за такава мярка. Тя изобщо не е прилагана. Очакваме диалог с правителството. Но до сега диалогът, който водим, е едностранен. Имахме някакви обещания, че ще се случи нещо, но вече чакаме над 20 дни. Пълно мълчание. Виждаме, че има проблем държавата с бюджета, но все пак. Нещо, което е минало през Министерски съвет и е гласувано, все още не работи. Това е достатъчно показателно, че сме последна дупка на кавала в момента, каза Илиян Филипов.

Според него транспортът е една от най-важните мерки, когато говорим, че се борим с инфлацията. Към цената на всеки продукт се калкулира транспорт. Това е един от компонентите, които най-сериозно влияят на цените. В този смисъл българите трябва да се замислим, дали наистина правителството сега има сериозни намерения да се бори с инфлацията, смята Илиян Филипов.

Всички казват, че подкрепят исканията на превозвачите, че разбират проблемите им, но не се правят никакви стъпки за решаването им.

Националният протест на международните превозвачи на 15 юни ще е в цялата страна. Той ще бъде мирен, с начало 11 часа, по пунктове във всички областни градове ще има колони от камиони, които ще се движат с намалена скорост.

Това ще е първият протест. Ако няма реакция от правителството, следващият път мирният протест ще прерасне в гражданско неподчинение по граничните пунктове.