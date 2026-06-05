Девет от най-влиятелните двустранни бизнес организации в България излязоха с безпрецедентна съвместна позиция срещу подготвяните промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Представителите на международния капитал у нас предупреждават, че текстовете представляват груба намеса в пазарната икономика и вместо да борят инфлацията, могат да доведат до по-високи цени, ограничена конкуренция и рискове за продоволствената сигурност на страната.

Документът е подкрепен от Американската търговска камара, Германо-Българската индустриално-търговска камара, както и от бизнес камарите и клубовете на Белгия, Люксембург, Испания, Швейцария, Чехия, Италия (вкл. Конфиндустрия България) и Нидерландия.

Според тях законодателният пакет се приема "на тъмно“ - прибързано, без оценка на въздействието и без реално обществено обсъждане. Те подчертават, че фокусът върху само един сегмент от хранителната верига няма как да реши структурните проблеми в сектора.

Бизнес организациите очертават няколко ключови промени, които крият сериозни рискове за икономическата среда у нас.

Въвеждането на обратна доказателствена тежест при определени нарушения по ЗЗК според камарите противоречи на основни принципи на правото. Разследваните компании ще трябва сами да доказват невинността си, което отваря вратата за тежки санкции без реални доказателства.

Новите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да налага "временни мерки“ ще ѝ позволят да изисква промени в ценовата политика на търговците още по време на разследване. Бизнесът определя това като "директна и абсолютно непропорционална намеса в ценообразуването на частни субекти“.

Промените предвиждат забрана на традиционни и легитимни търговски механизми, като бонуси за оборот и промоционални кампании. Това директно ще ограничи възможностите за намаления и ще доведе до по-ограничен избор и по-високи цени за крайните потребители.

Създаването на Централен регистър за проследимост по веригата на доставки ще увеличи бюрокрацията и създава сериозни рискове от изтичане на чувствителна търговска информация между конкуренти.

Особено остра е критиката към предложението за ново удължаване на ограниченията върху вдигането на цените, свързани с приемането на еврото. Първоначално замислена като временна мярка за 1 месец, тя вече бе разпъната до 12 месеца, а сега се настоява за срок от две години.

Ценови ограничения за толкова дълъг период са безпрецедентни и не са въвеждани от никоя друга европейска държава, приела еврото категорични са от камарите

В заключение деветте организации предупреждават, че предлаганият законодателен пакет носи "единствено и само проинфлационен заряд“. Вместо да защитят потребителите, промените рискуват да отблъснат чуждестранните инвеститори и да съсипят имиджа на България като предвидима и конкурентна дестинация за правене на бизнес.

Търговските камари декларират готовност за спешен диалог с институциите и настояват за стопиране на текстовете до провеждането на задълбочен експертен анализ.