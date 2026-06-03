Купувачите масово се насочват към двустайни апартаменти като предпочитана форма за инвестиция заради по-достъпните им цени в сравнение с тристайните жилища и по-високата им ликвидност при търсене на наематели. Брокерите отчитат, че по-високите стойности на по-големите обекти затрудняват покупката им от голяма част от хората.

Експертите наблюдават и известно раздвижване при предлагането на стари имоти, като много собственици на панелни жилища преценяват настоящия момент на високи цени като изключително подходящ за продажба. Въпреки това явление, общото предлагане на пазара продължава да остава под реалното ниво на търсенето.

Разумно планиране при покупка с кредит

Когато имотът се придобива за задоволяване на лични жилищни нужди, съветът на специалистите е сделката да се осъществява тогава, когато купувачът може да си го позволи. Макар масовият потребител да се стреми към по-голяма квадратура и по-добра локация, при ползването на банков заем е необходимо предварително и точно разчитане на месечните вноски по кредита, които могат да бъдат изплащани безрисково.

Прогнози за цените и влиянието на еврото

Професионалните прогнози сочат, че при продължаващо покачване на доходите на населението, цените на недвижимите имоти ще запазят тенденцията си към поскъпване. По-сериозен интерес се наблюдава към апартаментите ново строителство, но в районите с ограничено предлагане се поддържа стабилно търсене и на стари жилища. Същевременно, след приемането на еврото еуфорията на пазара е спаднала, което се оценява като положителен фактор, предпоставящ по-плавно повишение на цените през годините, пише "Труд". В сегмента на наемите се отчита сериозен ръст през последния период, но въпреки по-високите нива, апартаментите с пазарни цени се отдават изключително бързо.