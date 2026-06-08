Храната "изяжда“ близо една трета от семейния бюджет на българина, като средно всеки от нас харчи над 2150 евро годишно за храни и напитки. В търсене на начин как да пазаруваме по-умно, без да прекарваме часове в разлистване на хартиени брошури и сравняване на оферти, една млада жена предлага иновативно дигитално решение. След години, прекарани в Нидерландия, Елица Вранчева се завръща в България и бързо разбира, че животът тук отдавна не е толкова евтин, колкото мнозина си представят.

Като почти всеки сънародник зад граница, тя се вълнува от темата за влизането на страната ни в еврозоната и забелязва липсата на надежден източник, който да проследява развитието на цените във времето. Това я мотивира да създаде безплатната платформа "Знам цените“, която събира цялата пазарна информация на едно място. Елица е в София от два месеца и е амбицирана да продължи развитието на проекта, който само за този кратък период вече е привлякъл над 40 хиляди потребители.

Най-посещаваната секция в сайта очаквано са промоциите. Въпреки че обикновените потребители няма как да контролират пазара, те могат да пазаруват много по-информирано, за да спестят пари. Благодарение на платформата безкрайното ровене из каталози приключва, тъй като най-изгодните намаления вече са само на един клик разстояние, като потребителите на промоции спестяват средно около 11 евро на едно пазаруване.

Елица съветва хората да наблюдават по-скоро реалните цени, а не процентите на намаленията.

Защото на моменти те могат да са минус 70%, минус 60%, но най-важна е цената, която плащаме в момента казва Вранчева пред NOVA

За улеснение на купувачите продуктите в сайта могат да се търсят директно по категории.

Платформата обаче не показва само актуалните намаления, но и разказва историята на цените чрез проследяване на движението на 82 основни продукта през последното десетилетие. Данните показват, че абсолютен победител по поскъпване са черешите. Ако през 2015 година килограм от този плод е струвал едно евро и 23 цента, то през 2025 година цената му достига шест евро и 78 цента. В същото време има и стоки с минимално повишение, като Елица споделя изненадата си от бананите, които се оказват един от продуктите с най-стабилна цена за тези десет години. Общото между всички изследвани храни е, че през 2022 година е регистрирано най-рязкото поскъпване, когато средният ръст достига 17 на сто вследствие на икономическите трусове от войната в Украйна. След този пик се забелязва постепенно успокояване на пазара до 2024 година, а за изминалата 2025 година годишният ръст се равнява на 12.64 на сто.

Освен хранителните стоки, платформата "Знам цените“ анализира и пазара на недвижими имоти в страната, където също се наблюдават интересни тенденции. Данните сочат, че в Пловдив цените са най-стабилни и се увеличават умерено с около 10 до 15 на сто на година.

В същото време столицата София бележи по-сериозен скок, като през някои от годините ръстът там достига до 20 на сто. От друга страна, град Добрич се очертава като най-достъпната дестинация по отношение на цените на жилищата. На заден план на тези процеси остава пазарът на труда, тъй като докато цените на храните и имотите вървят нагоре с бърза скорост, най-плавно и бавно растат именно заплатите. Точно поради тази причина Елица Вранчева е убедена, че информираното пазаруване у нас вече не е просто въпрос на избор или навик, а чиста необходимост.