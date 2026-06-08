Строителният предприемач и експерт по недвижими имоти Иво Димовски сподели остър и откровен коментар за състоянието на пазара в България. В своя позиция той анализира как бурният възход на сектора е родил вълна от псевдоинвеститори и защо времето на лесните печалби вече е в историята.
Според Димовски през последните години пазарът е бил толкова агресивен, че много хора са успели да натрупат състояние от недвижими имоти, без да притежават дори базови финансови познания.
По онова време нямаше никакво значение колко риск има в проекта; дали брокерът е тотален измамник и дали строежът е с качество от TEMU и каква е локацията - важното беше просто да има утъпкана пътека в поляната.
Единственият ключов фактор за успех е бил наличието на предварителен договор с опция за препродажба. По думите на предприемача, четири от всеки пет проекта за ново строителство са носели сигурни пари, просто защото купувачите са действали емоционално и припряно. Димовски признава, че самият той е участвал в подобни спекулативни сделки, но предупреждава за капана на бързите пари:
Днес обаче ситуацията изглежда коренно различна и "шоуто приключи“, категоричен е експертът. Докато доскоро строителните компании с усмивка са наблюдавали опашките от желаещи да купуват "на зелено“, сега те самите търсят активно клиенти, тъй като търсенето е намаляло.
Ерата, в която "панелката на баба ти можеше да ти купи едно-две Поршета“, вече е отминала. В момента продавачите са принудени да правят сериозни компромиси, за да привлекат интерес към обектите си.
Като пример от практиката Димовски посочва, че ако преди 10 месеца тристаен апартамент в центъра на София се е продавал бързо за 350 000 евро, сега потенциалните купувачи започват преговорите с директно искане за 10% отстъпка, а крайните оферти падат с още по-голям процент надолу.
Въпреки че част от собствениците все още отказват да коригират нивата, предприемачът е на мнение, че липсата на сделки в продължение на 4-5 месеца в крайна сметка ще ги принуди да го направят.
Експертът определя случващото се като напълно естествен и здравословен процес. За да илюстрира тезата си, той цитира прочутата мисъл на милиардера Уорън Бъфет: "Когато водата се отдръпне, ще видим кой е плувал гол.“ С присъщото си чувство за хумор Димовски добавя, че на фона на новата реалност лично обмисля "да отвори магазин за бански на промоция“.
Според него браншът и инвеститорите трябва да останат реалисти и да приемат нормализирането на сектора. След като пазарът отбеляза главозамайващ ръст от 171% в рамките на 5 години, корекцията в някои сегменти е неизбежна.
Въпреки охлаждането, предприемачът завършва оптимистично. Той отбелязва, че макар и малко, на пазара все още стартират изключително качествени проекти. Навлизането в нов цикъл не трябва да плаши пазара, защото това е време за реални и добре премислени възможности.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!