Строителният предприемач и експерт по недвижими имоти Иво Димовски сподели остър и откровен коментар за състоянието на пазара в България. В своя позиция той анализира как бурният възход на сектора е родил вълна от псевдоинвеститори и защо времето на лесните печалби вече е в историята.

Според Димовски през последните години пазарът е бил толкова агресивен, че много хора са успели да натрупат състояние от недвижими имоти, без да притежават дори базови финансови познания.

Истината е, че през последните години много хора направиха пари от имоти, без да знаят математика за 5-ти клас. Как ставаше схемата? Отиваш, например, в столичния квартал "Кръстова вада“ през 2020 г., купуваш два двустайни апартамента, даваш 30 000 – 40 000 евро първоначално и след 12 месеца препродаваш. Влизаш и излизаш. на мнение е Иво Димовски

По онова време нямаше никакво значение колко риск има в проекта; дали брокерът е тотален измамник и дали строежът е с качество от TEMU и каква е локацията - важното беше просто да има утъпкана пътека в поляната.

Единственият ключов фактор за успех е бил наличието на предварителен договор с опция за препродажба. По думите на предприемача, четири от всеки пет проекта за ново строителство са носели сигурни пари, просто защото купувачите са действали емоционално и припряно. Димовски признава, че самият той е участвал в подобни спекулативни сделки, но предупреждава за капана на бързите пари:

Забавното е, че когато направиш пари сравнително лесно, егото започва да ти обяснява, че си гений и можеш всичко. Истината е, че пазарът просто се движеше нагоре, а голяма част от тези "богове" просто бяха пътници в самолета на имотите, докато билетът беше още евтин казва Иво Димовски

Днес обаче ситуацията изглежда коренно различна и "шоуто приключи“, категоричен е експертът. Докато доскоро строителните компании с усмивка са наблюдавали опашките от желаещи да купуват "на зелено“, сега те самите търсят активно клиенти, тъй като търсенето е намаляло.

Ерата, в която "панелката на баба ти можеше да ти купи едно-две Поршета“, вече е отминала. В момента продавачите са принудени да правят сериозни компромиси, за да привлекат интерес към обектите си.

Като пример от практиката Димовски посочва, че ако преди 10 месеца тристаен апартамент в центъра на София се е продавал бързо за 350 000 евро, сега потенциалните купувачи започват преговорите с директно искане за 10% отстъпка, а крайните оферти падат с още по-голям процент надолу.

Въпреки че част от собствениците все още отказват да коригират нивата, предприемачът е на мнение, че липсата на сделки в продължение на 4-5 месеца в крайна сметка ще ги принуди да го направят.

Експертът определя случващото се като напълно естествен и здравословен процес. За да илюстрира тезата си, той цитира прочутата мисъл на милиардера Уорън Бъфет: "Когато водата се отдръпне, ще видим кой е плувал гол.“ С присъщото си чувство за хумор Димовски добавя, че на фона на новата реалност лично обмисля "да отвори магазин за бански на промоция“.

Според него браншът и инвеститорите трябва да останат реалисти и да приемат нормализирането на сектора. След като пазарът отбеляза главозамайващ ръст от 171% в рамките на 5 години, корекцията в някои сегменти е неизбежна.

Въпреки охлаждането, предприемачът завършва оптимистично. Той отбелязва, че макар и малко, на пазара все още стартират изключително качествени проекти. Навлизането в нов цикъл не трябва да плаши пазара, защото това е време за реални и добре премислени възможности.