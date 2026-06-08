Съюзът на международните превозвачи (СМП) организира мащабен протест на 15 юни, който ще затрудни движението в София и големите областни градове в страната. Превозвачите излизат по улиците заради пълна липса на диалог с държавата и нерешени проблеми, които поставят бранша пред колапс.

Изпълнителният директор на съюза Йордан Арабаджиев уточни в ефира на БНТ, че демонстрациите ще се проведат без цялостни блокади и спиране на трафика, но призова гражданите за разбиране заради очакваните сериозни затруднения в придвижването.

"Ще протестираме не защото ни се иска, а защото не виждаме изход. От три месеца алармираме колко е тежко състоянието. Разговаряхме със служебното правителство, проведохме среща и с новото, но към момента няма никакъв резултат. Нямаме избор“, категоричен бе Арабаджиев.

Основни искания на превозвачите

Недоволството в сектора е породено от три ключови теми, по които държавата отказва обратна връзка шоков скок на застраховка "Гражданска отговорност“ за камионите, липса на нотификация от ЕК за обещаните компенсации от толтакси и

Прилагането на режима de minimis (държавна помощ в малки размери).

Най-острият проблем пред бранша в момента е цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност“, която за броени месеци е скочила двойно от 1500–1600 евро на над 3000 евро.

Вицепремиерът Пулев преди 10 дни обяви, че има решение по този въпрос. Към момента, вече 10 дни, нашите колеги сключват застраховки на нива над 3000 евро. Как да обясним това на колега, който преди два месеца плащаше 1500–1600 евро, а днес – двойно повече? съобщи пред БНТ Йордан Аражаджиев, изпълнителен директор на "Съюз на международните превозвачи"

Въпреки че преди 10 дни вицепремиерът Александър Пулев е обявил, че има решение по въпроса, в реалността фирмите продължават да сключват полици на непосилни цени. Превозвачите критикуват Комисията за финансов надзор (КФН) за пълното ѝ бездействие.

"КФН се държи така, сякаш това се случва в съседна държава, не в България. Тъй като застраховката е задължителна по закон, държавата трябва да осигури ясен механизъм за ценообразуването ѝ, а не да оставя компаниите сами да определят методологията“, коментира Арабаджиев.

Той даде за пример Румъния, където при сходна криза финансовият надзор е възложил одит и е изготвил референтни цени за различните видове превозни средства. За казуса в България вече са сезирани прокуратурата, КФН, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и правителството.

Другият голям препъникамък са обещаните компенсации заради скъпите горива, обвързани с приходите от толсистемата. Средствата бяха разписани с постановление на Министерския съвет в края на миналата година, а служебното правителство пое ангажимент сумата да бъде увеличена до 50 милиона евро.

За целта обаче беше необходима официална нотификация (одобрение) от Европейската комисия. Към днешна дата превозвачите нямат информация дали изобщо е задействана процедурата в Брюксел, а темата е напълно пренебрегната от властта.

От Съюза на международните превозвачи предупреждават, че ако държавата не предприеме таргетирани мерки в подкрепа на сектора, последствията ще бъдат усетени от абсолютно всички граждани.

Транспортните разходи са сред основните двигатели на инфлацията в икономиката. Ако браншът бъде оставен да плаща двойни застраховки и по-високи такси без компенсации, това неминуемо ще оскъпи стоките по магазините и сметката накрая ще бъде платена от цялото общество.