Топлото време, съчетано с висока влажност, създава най-благоприятните условия за развитието на кърлежите. Това предупреди пред БНР проф. Тодор Кантарджиев - бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.

Според специалиста рискът от среща с кърлежи е особено висок след валежи, когато тревата е избуяла и неокосена. Той призова родителите да бъдат внимателни и да не позволяват на децата си да играят на места с висока растителност.

Проф. Кантарджиев подчерта, че при ухапване от кърлеж не се поставят ваксини. По думите му в определени случаи може да бъде назначен антибиотик, но най-важното е кърлежът да бъде отстранен своевременно и правилно. Ако това стане в рамките на 12 до 24 часа след ухапването, вероятността от предаване на инфекция е минимална.

От началото на годината в България са регистрирани 85 случая на лаймска болест. Експертът обясни, че след преболедуване организмът запазва антитела срещу заболяването за цял живот.

Специалистът коментира и проблема с комарите през летния сезон. Той успокои гражданите, че големите комари не пренасят опасни инфекции. За разлика от тях, тигровите комари са по-дребни, активни са през деня и най-често хапят в областта на краката. Обикновените български комари са активни основно от вечерта до ранните сутрешни часове.

Проф. Кантарджиев препоръча съдовете с вода, използвани за поливане в дворовете, да бъдат добре покривани, за да се предотврати снасянето на яйца от комарите. Той подчерта, че най-ефективната борба с тях е унищожаването на ларвите във водоемите, локвите и заблатените места още преди разлистването на дърветата. По-късното пръскане срещу възрастните насекоми има значително по-слаб ефект.

По отношение на сезонните заболявания проф. Кантарджиев отбеляза, че в момента все още се разпространяват аденовируси, риновируси и други причинители на инфекции на горните дихателни пътища. Очакванията са тези заболявания постепенно да отшумят с настъпването на летните горещини. В същото време специалистът предупреди, че през летния сезон обикновено се увеличават случаите на ентеровирусни инфекции.