Напрежение в системата на училищното образование, след като новата власт изтегли неизразходваните към 3 юни пари по сметките на държавните училища в страната. Мярката засяга около 300 училища, съобщават от Министерството на образованието.

От писмо, изпратено през инспектората по образование до ръководствата на училищата, става ясно, че отнемането на лимитите по сметките на държавните училища е със заповед на министрите на образованието и финансите.

Двете министерства аргументират своя ход с "по-ефективно управление на публичните разходи до приемането на закона за държавния бюджет за 2026 година". Именно тази мярка е довела до служебното отнемане на неизразходения към 3 юни лимит за плащания.

"Какво прави Радев?!?! Първо опитаха да намалят майчинството и пенсиите. После да изтеглят незаконен дълг, за което бяха спрени. Сега източват сметките на училищата в България?!?!", написа възмутен Михал Камбарев от "Продължаваме промяната".