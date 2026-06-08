Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни до края на седмицата сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25° и 30°, към средата на седмицата и малко по-високи.

Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да са по-интензивни. В петък по-интензивни ще са явленията в Източна България; там вятърът ще е североизточен, а по-късно след обяд и в крайните югозападни райони.

Температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота вероятността за валежи намалява; ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне понижение на температурите. На много места отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.