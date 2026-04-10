Започва строителството на още една отсечка на "Хемус". Шестият ЛОТ на АМ "Хемус“ започва от Павликени и стига до пътя Велико Търново – Бяла. Дължината му е почти 33 километра.

Отсечката обаче се очаква да е готова най-рано през 2030 година - при нормално финансиране. Този участък е важна връзка за Централна Северна България.

Над 50 години след първата копка на магистрала "Хемус" последната реално построена отсечка свършва при пътен възел "Дерманци" в Ловешка област.

"Надявам се до една седмица, най-късно две, да подпиша разрешение за строеж за ЛОТ 6, което на практика означава да започне да се строи до оста Бяла – Велико Търново. Би трябвало до 2030 година магистралата да бъде завършена", каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Шестият лот на магистралата започва от Павликени и завършва при пресичането с пътя Русе – Велико Търново в района на село Куцина.

Автомагистрала "Хемус“, означена като А2, е автомагистрала в България. Почти цялото трасе на магистралата, с изключение на района около София, е в територията на Северна България.

Предвидена е да свързва столицата София с град Варна и да дублира републиканските пътища I-1 от София до Ботевград, I-3 от Ботевград до Ябланица, I-4 от Ябланица до Шумен и I-2 от Шумен до Варна. По магистралата преминават и ще преминават Европейските пътища Е79 от София до Ботевград, Е83 от Ботевград до Ябланица, Е772 от Ябланица до Шумен и Е70 от Шумен до Варна.

Общата планирана дължина на автомагистрала "Хемус“ е 418 km, което я прави най-дългата автомагистрала в България. Въпреки че се изгражда от 1974 година, за половин век от трасето на магистралата е изградено по-малко от половината.

Конкретна дата за пълното завършване на "Хемус“ няма и пусковият срок продължава да се измества напред в годините. Изключително бавното строителство на магистралата дава повод за критични коментари в пресата.

На 4 октомври 1974 година започва официално строежът на магистралата. Първа копка прави тогавашният водач на страната Тодор Живков. Магистралата е кръстена на древното име на Стара планина – Хемус (на латински: Haemus), по протежението на която преминава.