Прокурор за схемата с изчезналите 55 млн. лв. за строежа АМ "Хемус"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:54Коментари (1)352
© bTV
Преди седмица от Антикорупционният фонд публикуваха документ, за който твърдят, че е проект на обвинителния акт по “Хемусгейт", изготвен от прокурор Ивайло Занев – от Софийската градска прокуратура, който обаче е отстранен от разследването на казуса точно преди да внесе въпросните 400 страници за разглеждане в съда.

До какви разкрития е стигнало държавното обвинение в крайна сметка?

"Дори аз като наблюдаващ прокурор до 2023 година по това дело, не мога да кажа къде са отишли и разходвани парите, след като са били оставени на съхранение във въпросния склад, който е посочен в проекта на обвинителния акт“, коментира пред bTV Ивайло Занев.

Става въпрос за склад в Благоевградско на дадена фирма. Там е последната точка, на която е известно, че са тези пари. 

"Схемата е много добре описана в този проект на обвинителният акт. Тя е следната. Дружеството X се явява под изпълнител на “Aвтомагистрали" ЕАД. То получава на основания договори за доставка на материали или за наем на механизации и строителна техника, авансови плащания в размер на 100 милиона лева, които са почти изцяло цената на стойността на двата договора“, обясни Ивайло Занев.

"От тези 100 милиона лева - дружеството, което ще се яви подизпълнител на "Автомагистрали“, предценява, че може да изпълни въпросните договори  на стойността на 80 милиона лева, в което е включена и комисионната печалбата. И останалите 20 милиона лева си ги калкулира като скрита печалба. За да се случи това нещо обаче дружеството подизпълнител на "Атомагистрали“ си наема екип от инженери, проектанти и строители, които прават съответните изчисления и предоставят проекти, които са паралелни на това, което е изготвено, удържимо от "Автомагистрали“ или от АПИ и въз основа на тези паралелни проекти следва да се извърши съответното изпълнение, но това изпълнение ще бъде за сметка на качеството на вложените материали и на количеството вложени материали“, обясни прокурорът.

"А също и в този марш, който ще се получи като скрита печалба за подизпълнителни на "Автомагистрали“, са включени и други спестени разходи като разходи за изплащане на осигуровки“, допълни Ивайло Занев.

По думите му пътят на изчезналите пари "първоначално е по банков път до момента, в който пристигнат по сметките на така наречените мними подизпълнители на подизпълнителя. Които обичайно са кухи дружества, които не разполагат с никакъв технически и кадрови, човешки ресурс“, обясни още той.

Прокурорът посочи, че разкритията са стигнали само до нивото на управителите, на подизпълнителите на "Автомагистрали“,  които са посочени много добре в схемата, която е предоставена от Антикорупционния фонд.

"Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста,  че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на господин Бойко Рашков като свидетел. Аз считам, че това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото ако се погледне въпросния протокол за разпит, ще се установи, че няма никакво негативно отношение към когото и да било“, заяви Ивайло Занев.

По думите му бившият премиер, за когото става дума, е Бойко Борисов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 36 мин.
0
 
 
Ето как се крадат парите на държавата…и насееща едно голямо нищо! Парите били в склад на фирма. Тая фирма собственик няма ли!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

