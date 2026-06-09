Явор Златанов осъди прокуратурата на първа инстанция за обезщетение в размер на 100 000 евро заради незаконното му задържане и повдигането на обвинения по знаковия случай "Осемте джуджета“. Според решението на съдия Мария Запрянова, действията на държавното обвинение срещу него не са представлявали легитимно разследване, а са били продиктувани от целта да бъде отнето имуществото му.

Съдебният състав е изготвил мащабни мотиви от 95 страници, които категорично доказват, че действията на магистратите спрямо Златанов-син са били изцяло тенденциозни.

Нарушения на Европейската конвенция за правата на човека

В мотивите си съдия Запрянова посочва, че с ареста на Явор Златанов е нарушено правото му на свобода и сигурност. Съдът се позовава на чл. 18 (във връзка с чл. 5) от Европейската конвенция за правата на човека, според който ограниченията на права и свободи не могат да се прилагат за цели, различни от законово предвидените. Магистратите са категорични, че вместо за провеждане на обективно разследване на престъпление, арестът е бил използван съзнателно като инструмент за принуда в мащабен имуществен конфликт.

Предистория на семейния конфликт в "Осемте джуджета“

Казусът, придобил широка обществена известност като "Осемте джуджета", се зароди в резултат на остър спор в семейния бизнес за производство на асансьори между бащата Илия Златанов и неговия син Явор Златанов. В края на юни 2019 г. Златанов-баща получава съвет да потърси съдействие за разрешаване на бизнес конфликта от Петьо Петров, известен като Еврото, и посещава столичния ресторант "Осемте джуджета".

Само ден след тази среща, тогавашният главен прокурор Иван Гешев (2019–2023 г.), светкавично обединява три отделни преписки по предишни жалби на Илия Златанов срещу сина му. Броени дни по-късно е заведена и четвърта жалба, което дава официалния старт на тенденциозното разследване и последвалия незаконен арест на Явор Златанов.