Борислав Сарафов отдавна е дал доказателства на магистратурата и обществото, че няма място там, като същевременно липсват качества сам да се оттегли и да освободи Прокуратурата от този хомот. Това коментира съдия Владислава Цариградска в ефира на NOVA, подчертавайки, че действията му са сигурна игра и прегрупиране, а у нас вече се наблюдава опасен етап на мафиотизация и завладени институции.

"Танцът“ на Сарафов с политическата власт

По думите на съдия Цариградска, Борислав Сарафов е изпълнявал сходен "танц“ и с управляващите от бившата "сглобка“. По време на изслушванията във временната парламентарна комисия, създадена да изясни ролята на магистрати в престъпните кръгове на "Осемте джуджета“ и Мартин Божанов - Нотариуса, тогавашният лидер на "Да, България“ Христо Иванов е признал за провеждането на срещи с него. Според Цариградска това е категорично доказателство, че Сарафов притежава способността да заблуждава и да показва различно лице пред обществото, макар да попада сред хората, които нямат базови морални качества.

Клановете на Нотариуса и Петьо Еврото

В българското правосъдие функционират два големи клана, чиито аватари са били Нотариуса и Петьо Еврото, а бившият главен прокурор Иван Гешев и Борислав Сарафов се явяват част от високите нива на тези мрежи. За Иван Гешев съществува компроматен архив, докато Петьо Еврото разполага със списък, съдържащ нелицеприятни обстоятелства от личния живот на магистрати. По този начин всяка стъпка на хората в системата остава известна на паралелната власт, превръщайки епизодичните престъпни актове в добре структурирана мафиотизация. Вместо институционален отговор, основните действащи лица в скандалите получават повишения – като замесения с Нотариуса районен прокурор на София и Емилия Русинова, за която има данни, че е пътувала с Еврото.

Тотален контрол и анализът "Подслушвано правосъдие“

Инструментариумът за подчиняване на правосъдната система включва възможности за тотален контрол над живота на конкретен човек чрез наблюдение, проследяване, проникване в жилището и достъп до цялата комуникация, включително имейли и съобщения. Според анализираната информация от Хелзинкския комитет, при контрол над магистрати винаги е сезиран Апелативният съд в София, а до 2022 г. – Апелативният специализиран наказателен съд, оглавяван от Георги Ушев. Неговото име също фигурира в разработките за Нотариуса, като именно той е бил единственият, разрешавал употребата на СРС-та срещу магистрати в страната.

Информацията в анализа "Подслушвано правосъдие" показва 251 разрешения за прилагане на СРС-та. Това не са 251 магистрати, защото може да има продължаване на срокове. Може да бъде между 2 и 6 месеца, но когато касае национална сигурност употребата е до 3 години. От ДАНС са уведомени за случаите, в които те са правили исканията. Масовият контрол в над 90% от случаите е само по оперативни разработки. Тук няма образувани разследвания от Прокуратурата, а службите и КПК са заявявали само по оперативни дела. В някои от случаите е нахлувано в личната сфера и живот на магистратите добави Цариградска

Тайните на масонските клубове и новата власт

През 2012 г. един магистрат е хванат от службите как на 1 януари посещава таен масонски клуб в Горна баня. Тогава говорят, че трябва да решат само 3 дела и срещата е реализирана. Това поведение е несъвместимо с етиката, на който и да е магистрат. Вместо той да бъде изваден от системата, неговите мръсни тайни са грижливо опазено и днес заема ключова позиция на съдия, който би следвало да бъде гарант за правата на българските граждани. Не казвам името му, но той ще се разпознае. Ние сме завладяна държава с такива институции. Този инструментариум за подчиняване на хора, който държи компроматите и управлява тяхната воля, е много добре структуриран и планиран заяви съдия Цариградска

След убийството на Мартин Божанов стана ясно, че мрежата е мащабна, а лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов получи списък с лица, съпричастни към дейността му, който за кратко влезе в парламентарната комисия. Изводът е, че в този списък фигурират хора, които първоначално са били уловени с компромати от Нотариуса, но впоследствие са се прегрупирали. Докато държавата се управлява от подчинени лица и институции, постигането на правов ред е невъзможно, а най-голямата опасност се крие във възможността новата власт да се изкуши да използва тези вече контролирани магистрати.

Самата Владислава Цариградска изрази обосновано съмнение, че е била обект на нерегламентирано контролиране в периода 2019 - 2020 г. Поради липса на официално потвърждение от българските институции, тя е подала жалба в Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) със статут на потенциална жертва, като европейските магистрати определят казуса като изключително важен за независимия статут на всеки съдия.