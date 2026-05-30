Летни температури обхванаха цялата страна през днешния 30 май. Най-топло към 18,00 часа е било в Пловдив и Сандански, където са отчетени 29 градуса, а най-студено - на връх Мусала - едва 2 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 18,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

  • София 23 градуса
  • Пловдив 29 градуса
  • Варна 18 градуса
  • Бургас 27 градуса
  • Русе 25 градуса
  • Стара Загора 27 градуса
  • Благоевград 27 градуса

Времето утре

През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, по Черноморието - между 23° и 26°, за София - около 28°. 

Над планинските масиви на Западна България още преди обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличава, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°.

Над Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.