Летни температури обхванаха цялата страна през днешния 30 май. Най-топло към 18,00 часа е било в Пловдив и Сандански, където са отчетени 29 градуса, а най-студено - на връх Мусала - едва 2 градуса.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 18,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:
- София 23 градуса
- Пловдив 29 градуса
- Варна 18 градуса
- Бургас 27 градуса
- Русе 25 градуса
- Стара Загора 27 градуса
- Благоевград 27 градуса
Времето утре
През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, по Черноморието - между 23° и 26°, за София - около 28°.
Над планинските масиви на Западна България още преди обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличава, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°.
Над Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
