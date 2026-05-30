Летни температури обхванаха цялата страна през днешния 30 май. Най-топло към 18,00 часа е било в Пловдив и Сандански, където са отчетени 29 градуса, а най-студено - на връх Мусала - едва 2 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 18,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 23 градуса

Пловдив 29 градуса

Варна 18 градуса

Бургас 27 градуса

Русе 25 градуса

Стара Загора 27 градуса

Благоевград 27 градуса

Времето утре

През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, по Черноморието - между 23° и 26°, за София - около 28°.

Над планинските масиви на Западна България още преди обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличава, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°.

Над Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.