Финансова криза в "български вариант" най-вероятно предстои, а имотният пазар е изправен пред охлаждане. Това предупреди депутатът от управляващата "Прогресивна България" Антон Кутев в ефира на "Тази събота", коментирайки обявената процедура по свръхдефицит за България и мерките, които държавата ще трябва да предприеме.

Аз лично нямам добри очаквания за следващата година икономически заяви Кутев Кутев в ефира на bTV

По думите му страната е изправена пред реален риск.

Мисля, че икономическа криза, ако не европейска или световна, то поне в български вариант най-вероятно предстои допълни Кутев

Той предупреди и за затягане в редица области, за да бъде преборен дефицитът.

"Имотите са надценени"

Сред най-конкретните предупреждения на депутата е това за пазара на недвижими имоти. Кутев изрази съмнение, че настоящите нива на цените са устойчиви.

Имам подозрение, че имотите в момента са надценени. Не знам дали ще се спука балонът, но че ще има задържане в ръста и в продажбите, съм абсолютно убеден каза още Кутев

Прогнозата идва в момент, в който имотният пазар в страната, включително в големи градове като Пловдив, вече показва признаци на забавяне при сделките.

Свръхдефицитът "не е изненада"

Според Кутев обявяването на процедура по свръхдефицит е преди всичко политически факт, който връща на дневен ред състоянието на публичните финанси. "Самото обявяване на свръхдефицит е политически факт, който всъщност само вдига темата", обясни той, допълвайки, че данните отдавна са били известни.

Депутатът отиде и по-далеч, поставяйки под съмнение официалната статистика при влизането в еврозоната. "Не вярвам, че има българин, който да не беше наясно, че още в края на миналата година, когато се борехме да влезем в еврозоната, тези данни се подаваха манипулирани, за да можем да влезем в зоната", заяви Кутев. Това е негова лична позиция, изказана в интервюто, а не официално потвърдена констатация.

Откъде идва дефицитът

Като основна причина за състоянието на бюджета Кутев посочи рязкото увеличение на социалните разходи през последните години без съответно нарастване на приходите.

При минали правителства са завишавани социални разходи, без това да бъде достатъчно обосновано и без приходите да могат да ги покрият във времето поясни Кутев

Той даде за пример пенсионната система и т.нар. швейцарско правило: "Когато вдигнеш веднъж пенсиите, те след това трябва да продължат да се вдигат… когато разходите силно надделяват над приходите, това означава дефицит, нови кредити и задлъжняване на държавата." Въпреки това депутатът увери, че основата на социалните плащания няма да бъде нарушена: "Пенсиите и швейцарското правило трябва да останат."

Възможни данъчни промени

По темата за данъците Кутев заяви, че управляващите засега се стремят да избегнат подобна стъпка, но не я изключи напълно. "Аз лично не изключвам възможността да се наложат промени в данъците до края на годината", каза той.

Депутатът отново защити идеята за прогресивно подоходно облагане, но уточни, че настоящият момент не е подходящ за такава реформа. "В момента, в който очевидно сме в криза и имаме свръхдефицит, не съм убеден, че въвеждането на прогресивен данък е релевантно на контекста." По думите му конкретните мерки ще станат ясни с представянето на новия бюджет, който все още не е готов.