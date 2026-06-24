До 30 юни 2026 г. включително гражданите могат да обменят безплатно левове в евро в търговските банки и в клоновете на "Български пощи“ ЕАД. От 1 юли тази година финансовите институции и пощите вече ще имат право да начисляват такси за извършването на тази услуга.

Последните данни на Българската народна банка показват, че над 90% от левовете вече са изтеглени от обращение, информира Plovdiv24.bg. По-конкретно, 92,5% от националната валута е извадена от пазара. Извън касите на централната банка остават около 2,3 млрд. лева под формата на банкноти и монети, докато в същото време евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8,4 млрд. евро.

Условия за обмяна в банковата мрежа и пощите

До края на 2026 г. търговските банки и "Български пощи“ нямат право да отказват извършването на услугата по обмяна. Операциите се извършват по официалния курс от 1,95583 лева за 1 евро, като мярка за плавното въвеждане на единната европейска валута. Възможността за обмяна в пощенските клонове е валидна за населените места, в които няма открит банков офис.

При извършване на трансакциите се прилагат определени лимити и изисквания. За обмяна на суми над 30 000 лева е необходимо да се направи предварителна заявка, а ако сумата надхвърля равностойността на 5000 евро, гражданите задължително трябва да попълнят декларация за произход на средствата.

Промени в таксите и ролята на БНБ

След 1 юли 2026 г. търговските банки и "Български пощи“ ЕАД получават правото да събират такси за обмяна на банкноти и монети от левове в евро. След изтичането на 12 месеца от официалното въвеждане на еврото, те ще имат възможност и изцяло да преустановят предлагането на тази услуга.

За гражданите, които не успеят да обменят парите си в тези срокове, Българската народна банка ще остане постоянна опция. Централната банка ще продължи да обменя левове в евро напълно безплатно, в неограничено количество и без фиксиран краен срок във времето.