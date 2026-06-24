Превантивният ремонт на 10-километровия участък от третокласния път III-642 Михилци - Хисаря в област Пловдив продължава да се извършва в момента без спиране на превозните средства. Поради интензивния трафик в отсечката отговорните институции обсъждат въвеждането на нова организация, която да ускори строителните дейности, без да блокира изцяло преминаването.

Обсъждане на нови часови ограничения

Предвижда се от 30 юни преминаването по трасето да бъде ограничавано през светлата част на денонощието – между 9:00 и 17:00 часа, информира Plovdiv24.bg. Този график ще позволи на фирмата изпълнител да работи по-интензивно в участъка, докато гражданите ще запазят възможността да пътуват по направлението сутрин и вечер. Окончателното решение за новата схема на движение се очаква да бъде взето до 29 юни.

Алтернативни трасета и обходни маршрути

В случай че се стигне до пълно ограничаване на преминаването в посочения часови диапазон, шофьорите ще трябва да използват обходен маршрут. Трафикът ще се пренасочва по път III-642 през Калояново, Дуванлии и Черничево до Хисаря и обратно. Ремонтните работи се изпълняват от пътноподдържащото дружество, което има действащ договор с Агенция "Пътна инфраструктура“ за текущ ремонт и поддържане в област Пловдив, като крайният срок за завършване на обекта е 31 август тази година.

Призив към шофьорите за повишено внимание

От Агенция "Пътна инфраструктура“ поднасят своите извинения за причиненото неудобство, но подчертават, че мерките са наложителни за подобряване на безопасността и комфорта на пътуване. Пътната агенция апелира водачите да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да избягват рискови маневри. Актуална информация за пътната обстановка в страната е достъпна на интернет страницата www.api.bg или денонощно на телефон 0700 130 20.