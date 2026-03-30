Асеновградската фирма "Запрянови-03" е избрана за изпълнител на обществената поръчка за изграждане на новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий" в Пловдив. Строителството се осъществява по Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027, Модул 2 "Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи, "Дейност 1 - изграждане на нови сгради за училища, финансирана от МОН". Конкурсната комисия отстранява участника "Аква конструкт груп" ЕООД на база изложени фактически и правни аргументи и съображения. Информацията е публикувана в електронния сайт за обществени поръчки, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Офертата на "Запрянови-03" е класирана на първо място съобразно избрания критерий за възлагане - "най-ниска цена". Подизпълнител е "Цоневски ПК" ООД, който ще извърши проектирането и авторския надзор на обекта. Неговият дял от поръчката е 2,29%, с обща цена за изпълнение 22 103 710 лв. без ДДС или 26 524 452 лв. с данъка / респективно цена в евро: 11 301 447.47 евро без ДДС или 13 561 736.96 евро с включен ДДС. Предстои да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката, ако няма обжалване. След откриване на строителната площадка фирмата трябва да приключи дейностите за 700 календарни дни.
Припомняме, че изборът на строител на легендарната пловдивска гимназия се забави няколко месеца заради жалби в Комисията за защита на конкуренцията от фирмите "Аква конструкт груп" ЕООД и "Парсек груп" ЕООД, които бяха отхвърлени. Това е втора обществена поръчка за изграждането на СУ "Св. Патриарх Евтимий". Ценови оферти за нея подадоха две фирми - "Запрянови-03" ООД за 22 103 710 лева (11 301 447,47 евро) и "Аква конструкт груп" ЕООД - 21 517 000 лева (11 001 467,41 евро). Първата обществена поръчка беше спряна с решение на Върховния административен съд, след сезиране от КАБ заради избрания метод инженеринг. Архитектите се обърнаха към ВАС заради липсата на прединвестиционни проучвания на етапа на възлагане, липсата на идеен проект, чрез който да се остойности строителството, незаконосъобразния подход на възложителя за окрупнено възлагане на проектантски дейности със строителството в поръчката, недостатъчно яснота относно предмета, стойността, обема и сложността на процедурата, както и критериите за подбор на участниците.
Новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий" ще бъде построена в общински парцел с площ 9525 кв.м. в район "Западен", отреден за комплекс за образование. Училището ще се състои от три корпуса с площ 6700 кв. м. Само учебната зона ще е от близо 3855 кв.м. В нея ще има 25 класни стаи, специализирани кабинети и лаборатории, многофункционална зона за 90 ученици, библиотека, както и лекарски и стоматологичен кабинети. Предвиден е достъп с рампи и асансьори за лица с увреждания. В спортната зона ще има закрита зала, футболно игрище, комбинирани площадки за баскетбол и волейбол.
"Запрянови-03" ще строят новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий"
Още по темата
/
Още от Институции
/
30.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.