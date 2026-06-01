От 1 до 7 юни в България се провежда специализирана полицейска операция за безопасността на водачите на двуколесни превозни средства. Акцията е в рамките на общоевропейска инициатива на Европейската мрежа на пътните полиции ROADPOL, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

Кампанията е насочена към повишаване безопасността на най-уязвимите участници в движението – мотоциклетисти, велосипедисти, водачи на мотопеди и електрически тротинетки. В операцията участват полицейски служители от над 30 европейски държави, които ще осъществяват засилен контрол по пътищата.

По време на акцията проверките ще бъдат фокусирани върху четири основни направления:

Техническа изправност на превозните средства – контрол на състоянието на гуми, спирачни системи, светлини и наличие на незаконни модификации;

Използване на защитни средства – спазване на изискванията за носене на предпазни каски и друга необходима защитна екипировка;

Видимост на участниците в движението – наличие и използване на светлоотразителни елементи и оборудване, осигуряващо по-добра видимост на пътя;

Поведение на водачите – спазване на правилата за движение, контрол на скоростта, предимството, както и проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Основната цел на операцията е предотвратяване на пътнотранспортни произшествия и намаляване на броя на загиналите и ранените сред водачите на двуколесни превозни средства. Отговорното поведение на пътя, използването на защитна екипировка и поддържането на технически изправни превозни средства са сред най-важните фактори за опазване живота и здравето на всички участници в движението.

"Пътна полиция“ призовава водачите да спазват стриктно правилата за движение и да проявяват повишено внимание и толерантност на пътя.