Заместник-кметът на Пловдив инж. Хакъ Сакъбов и секретарят на общината Ангелина Топчиева проведоха стратегическа среща с дипломати от Посолството на Чешката република и представители на технологични компании за обмяна на опит в изграждането на интелигентни градски системи. Разговорите бяха фокусирани върху внедряването на устойчиви решения в транспорта, енергийната ефективност и дигиталната инфраструктура на града, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив. В дискусията взеха участие Ян Индрих – втори секретар и ръководител на политическия и икономически отдел към чешкото посолство, почетният консул на Чехия в Пловдив Иван Соколов и експерти от икономическия отдел на дипломатическата мисия.

Сътрудничество за модерна градска среда

Инж. Хакъ Сакъбов подчерта, че Пловдив активно търси партньорства за трансформиране на градската среда чрез модерни технологии. От своя страна заместник-посланикът Ян Индрих изрази увереност, че посещението ще надгради икономическите отношения между двете страни, като задълбочи съврудничеството в областта на устойчивото развитие и дигитализацията.

Форум за енергийна независимост и чист транспорт

Визитата на чешката делегация е обвързана с участието им в Регионалния форум "Енергийните общности – европейски инструмент за силна местна икономика, чист транспорт и достъпна енергия“. Събитието, което е част от инициативите на Европейския зелен пакт, ще се проведе на 14 май 2026 г. в хотел "Ландмарк Крийк“ в Пловдив и ще бъде открито официално от инж. Сакъбов.

Панели за иновации и дигитално управление

Програмата на форума предвижда представяне на иновативни софтуерни решения за управление на трафика, видеонаблюдение, сигурност и мониторинг на климатичните условия. Специално внимание ще бъде обърнато на екологичния обществен транспорт и развитието на дигиталната администрация. Вторият панел ще се фокусира върху управлението и финансирането на локални енергийни системи, които са ключови за енергийния преход на общините.

Чешкият опит в smart технологиите се очаква да подпомогне Пловдив в реализирането на съвместни проекти, които да подобрят качеството на живот и да оптимизират разходите за енергия на местно ниво.