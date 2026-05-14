Пловдив е домакин на регионалния форум за подкрепа на политиките на Европейския зелен пакт "Енергийните общности – европейски инструмент за силна местна икономика, чист транспорт и достъпна енергия".
Форумът ще бъде открит в 14 ч. от заместник-кмета на Община Пловдив инж. Хакъ Сакъбов.
В рамките на първия панел ще бъдат представени иновативни решения за дигитални технологии в транспорта и градската инфраструктура, включително интелигентни системи за управление на трафика, видеонаблюдение и сигурност, мониторинг на климатични и пътни условия, дигитална администрация, софтуерни решения и екологичен обществен транспорт.
Вторият панел ще бъде посветен на енергийните общности и местния енергиен преход, като ще бъдат разгледани възможностите за изграждане, управление и финансиране на локални енергийни системи и внедряване на smart технологии в общините.
